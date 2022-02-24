Байден: G7 будет продвигать "разрушительные" санкции против России

Американский лидер заявил, что Россия встретится с жестким ответом от стран G7. Он назвал грядущий удар в виде санкций "разрушительным", передает телеканал "360".
"Мы договорились продвинуться вперед с пакетами разрушительных санкций и других экономических мер для привлечения России к ответу", — цитирует пост Джо Байдена в "Твиттер" RT. Кроме того, по предварительным данным, якобы санкции США затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично президента нашей страны Владимира Путина.
Также стало известно, что американские спецслужбы якобы предложили своему президенту варианты проведения "масштабной кибератаки" против России. Об ответе Джо Байдена пока не сообщается.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных республик. Решение повлекло за собой множество санкций со стороны Запада. 24 февраля глава государства объявил о начале военной спецоперации в Украине, что также повлекло за собой ряд мер со стороны западных стран.