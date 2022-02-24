Британия наносит санкционный удар по России из-за военной спецоперации

Решение Владимира Путина о начале активных действий военного характера уже привело к огромным последствиям. Правители ряда государств негативно отреагировали на позицию российского лидера. В частности, Великобритания уже наносит санкционный удар.
Борис Джонсон обнародовал меры, которые будут предприняты вследствие спецоперации на Украине. Премьер-министр задался целью установить препятствия для процветания российской экономики.
Политик задумал действовать комплексно и разносторонне. Так, он решил запретить организациям России осуществлять продажу товаров в долларах и фунтах. Помимо этого, государство намерено урегулировать величину вкладов россиян в британских банках.
Под санкции попала компания "Аэрофлот" с закрытием авиарейсов, а также другие крупные фирмы. Например, в ВТБ уже заблокировали все активы. Было объявлено о сдерживании экспорта высокотехнологичной продукции в Россию.
Как пишет RT, в добавок достанется еще и Белоруссии за то, что она повлияла на спецоперацию на Украине. Борис Джонсон не уточнил, за какое именно воздействие соседняя от России страна получит наказание.
Как писали "Дни.ру", Владимир Путин экстренно назначил встречу российским бизнесменам. Президент предложил им взаимовыгодное сотрудничество.