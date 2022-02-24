Обнародованы потери ВСУ в ходе спецоперации на Украине

В ведомстве сообщили, что были сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар". Кроме того, российские войска вышли к Херсону.
Также разблокирован Северо-Крымский канал. По нему теперь идет вода в Крым.
Ранее стало известно, что два российских гражданских грузовых судна (SGV-Flot и Serafim Sarovsky) подверглись ракетному удару со стороны Мариуполя. Инцидент случился в 11 часов 24 февраля.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Россией. Кремль отреагировал на решение политика.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация в Донбассе — "это вынужденная мера". Глава государств добавил, что нашей стране не оставили шансов поступить иначе. Политик отметил, что все наши попытки избежать столь решительных мер оказались нулевыми.
Ранее стало известно, что в Киеве люди спешно опустошают полки магазинов с продуктами. Некоторые украинские пользователи Сети сообщили о том, что жители Незалежной в панике.