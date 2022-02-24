Путин проводит встречу с бизнесменами на фоне спецоперации на Украине

Глава государства Владимир Путин экстренно собрал вокруг себя представителей российской коммерции. Из-за кризисных политических явлений президент решил обсудить риски и тенденции в бизнес-сфере. Он призвал участников совещания солидарно работать с правильством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику и наличие рабочих мест.
Со своей стороны Владимир Путин предложил бизнесменам обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности в разумных пределах. Лидер страны надеется, что взаимодействие государства и бизнеса даст положительные результаты, несмотря на сложные условия, которые возникли ввиду спецоперации на Украине.