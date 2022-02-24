Путин о спецоперации на Украине: Вынужденная мера

По словам главы государства, спецоперация в Донбассе — "это вынужденная мера". Он добавил, что России не оставили шансов поступить иначе. Президент России отметил, что все наши попытки избежать столь решительных мер оказались нулевыми.
Владимир Путин сейчас проводит встречу с представителями крупного бизнеса. Российский лидер заявил, что им приходится общаться в нестандартных условиях, хотя встреча планировалась заранее, передает телеканал "360".
Напомним, Владимир Путин утром 24 февраля объявил о решении начать специальную операцию для защиты ДНР и ЛНР. По его словам, речи об оккупации украинской территории не идет.
В Минобороны России ранее заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. Там подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.
Ранее стало известно, что во многих городах Украины жители массово скупают продукты питания. Полки некоторых магазинов пусты. Пользователи соцсетей сообщили о длинных очередях в супермаркетах.