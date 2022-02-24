Зеленский объявил о создании "антипутинской коалиции"

Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации на Украине. Лидер Незалежной сделал ответный шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным коллегам с просьбой о военной помощи. В переговорах участвовали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, французский лидер Эммануэль Макрон, австрийский канцлер Карл Нехаммер и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ОСН.

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После дипломатической беседы Владимир Путин объявил о создании "антипутинской коалиции". Помимо этого Владимир Зеленский обсудил с коллегами возможные санкции против России. Об итогах переговоров украинский лидер написал в своем "Твиттер".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Сразу после этого на границе с Украиной пришла в движение военная техника, в воздух поднялась авиация. В Минобороны России подчеркивают, что мирное население не пострадает. Идет демилитаризация исключительно военных объектов. При этом Россия не подвергает ликвидации те объекты, на которых военные ВСУ сложили оружие и прекратили сопротивление.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимира Зеленского попросили покинуть пост президента, так как его не уважают, а военнослужащие страны складывают оружие, не желая защищать мнимые идеи.