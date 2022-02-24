Зеленского призвали освободить пост президента

Константин Малофеев выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ситуация на Украине обострилась до предела всего за несколько последних дней. По данным Минобороны России, наша страна проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации. Москва подчеркивает, что действия носят исключительно миротворческий характер. Они подкреплены уставом ООН и договором с ЛНР и ДНР о сотрудничестве и дружбе.

На фоне сложившейся обстановки медийный деятель и учредитель канала "Царьград" Константин Малофеев выступил с речью в адрес Владимира Зеленского. Он рекомендовал ему отдать власть в руки тех, кто сможет договориться с ЛНР и ДНР, а также восстановить отношения с Москвой.

"Володя, никто тебя не слушает, никто тебя не уважает. Всем плевать, что ты говоришь", – заявил Малофеев.

Он отметил, что из-за низкого кредита доверия к действующему украинскому президенту военнослужащие ВСУ складывают оружие, как их попросил Владимир Путин. Также сообщалось, что украинские пограничники без сопротивления пропустили на территорию страны российские войска. Это значит, что среди бойцов ВСУ большая часть нормальные и адекватные люди, понимающие, что происходит в их стране, и что дальше это продолжаться просто не может.

Малофеев уверен, что Зеленский не до конца осознает происходящее и скорее всего считает, что он попал в шоу-бизнес и находится на съемочной площадке.