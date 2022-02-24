"Страх и неопределенность": как справиться с тревогой на фоне новостей о спецоперации на Украине

Психолог Александр Вронский рассказал, как не потерять рассудок и справиться с тревогой на фоне новостей о спецоперации на Украине.

В ситуации, когда в мире происходят потрясения, любому человеку свойственно пересматривать свои ценности. И сегодняшние новости тому пример. По словам психолога Александра Вронского, в начале включается психическая защита "отрицание": “Нет, этого не может быть”.

"Затем – "вытеснение": “Не хочу об этом думать, меня не коснется”. А вот когда доходит до осознания, тут уже целый спектр эмоций: шок, тревога, страх, неопределенность", – говорит эксперт.

Все по-разному переживают стресс. Вронский разобрался и рассказал, как можно себя успокоить в сложное время. Существует сразу несколько способов сохранить самообладание.

"Во-первых, вспомнить о своих родных, близких, о своей семье. Забыть о ссорах, обидах, недопониманиях. Ведь порой так важно кому-то близкому искренне признаться в своих страхах, а в ответ услышать: “Не бойся, я с тобой”. И не менее значимо, что кто-то очень нуждается именно в вашей поддержке. Во-вторых, очень важно не держать эти переживания в себе. Если рядом нет близких, позвоните друзьям, обсудите ваши тревоги. Понимание, что вы не одиноки в своих страхах, снижает их накал. Для кого-то уход в работу, спорт, хобби является перенаправлением психического напряжения. Главное помнить, что есть вещи, на которые мы повлиять не в силах, но они временны, а жизнь продолжается", – заявил психолог.