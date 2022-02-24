Генсек НАТО раскрыл план по размещению сил Альянса

Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что НАТО не планирует размещать свои силы на украинской территории. На заседании было решено реализовать оборонный план, согласно которому силы реагирования будут размещены в странах альянса для защиты союзников.
"На территории Украины нет сил НАТО и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО", — отметил Столтенберг. Постпреды также обсудили вопрос закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Такое решение повлекло введение санкций со стороны стран запада и волнения на обсуждаемой территории. Главы ДНР и ЛНР попросили помощи в урегулировании ситуации у российского лидера. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.
Ранее "Дни.ру" писали, что западные страны вводят санкции против России из-за ситуации на Украине.