Кремль отреагировал на разрыв дипсвязей Украины с Россией

Официальный представитель Кремля сообщил о реакции российского лидера Владимира Путина на сложившуюся ситуацию. Так, президент объяснил свое видение того, чего бы мы ждали от Украины. Прежде всего, чтобы важнейшие проблемы были решены: нейтральный статус и отказ от размещения вооружений.
Вопрос в том, готов ли на это Киев. По поводу того, может ли Москва вести диалог со столицей Украины на эту тему, пресс-секретарь главы государства ответил, — да, если украинская сторона этого хочет.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с Россией. Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Также президент нашей страны заявил, что если Украина будет принята в НАТО – угрозы для России многократно возрастут. Незалежная вводит военное положение на всей территории страны. В крупных городах Украины страны слышны взрывы. По имеющейся информации, они доносятся из воинских частей ВСУ.