"Строго по науке": Генерал армии об операции на Донбассе

Куликов отметил, что подобный исход событий был ожидаем, а операция подготовлена качественно по классическим схемам. "Все сделано очень грамотно, достигнут фактор внезапности. С военно-технической точки зрения эта операция организована блестяще, строго по военной науке. Никаких претензий", – объяснил генерал.
Он также пояснил, что Россия помогает защитить Донецк и Луганск, а также призывает перестать "думать об агрессии". Анатолий Куликов заявил, что операция закончится "как только будет достигнута поставленная цель". В качестве цели он обозначил освобождение Донбасса и обеспечение его безопасности. Говорить о четких сроках генерал не стал, только заверил, что "с точки зрения целесообразности и планирования, с учетом того, как она задумана, спецоперация будет короткой".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после того, как главы ДНР и ЛНР обратились к нему за помощью. Накануне глава государства объявил о признании независимости народных республик.