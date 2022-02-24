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Спецоперация на Украине
"Строго по науке": Генерал армии об операции на Донбассе

"Строго по науке": Генерал армии об операции на Донбассе

Генерал армии Анатолий Куликов прокомментировал ход спецоперации, рассказал о ее подготовке и сроках.

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Куликов отметил, что подобный исход событий был ожидаем, а операция подготовлена качественно по классическим схемам. "Все сделано очень грамотно, достигнут фактор внезапности. С военно-технической точки зрения эта операция организована блестяще, строго по военной науке. Никаких претензий", – объяснил генерал.

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Он также пояснил, что Россия помогает защитить Донецк и Луганск, а также призывает перестать "думать об агрессии". Анатолий Куликов заявил, что операция закончится "как только будет достигнута поставленная цель". В качестве цели он обозначил освобождение Донбасса и обеспечение его безопасности. Говорить о четких сроках генерал не стал, только заверил, что "с точки зрения целесообразности и планирования, с учетом того, как она задумана, спецоперация будет короткой".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после того, как главы ДНР и ЛНР обратились к нему за помощью. Накануне глава государства объявил о признании независимости народных республик.

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Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 15:02 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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