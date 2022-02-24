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Спецоперация на Украине
Захарова посоветовала решившей помогать Украине в самозащите Британии "отдохнуть"

Захарова посоветовала решившей помогать Украине в самозащите Британии "отдохнуть"

Мария Захарова ответила на инициативу Британии помочь Украине в самозащите.
прочитано 318 раз

Государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли на фоне ситуации на Украине выступил с предложением помочь стране в самозащите, несмотря на то, что она не является членом НАТО.

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Реакция российской стороны оказалась незамедлительной: прокомментировать данное предложение решила официальный представить Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она с иронией посоветовала Великобритании взять паузу в какой либо помощи Украине. По ее мнению, они уже сделали достаточно.

"Вы уже помогли. Отдыхайте", — выступила с комментарием Захарова.

Напомним, 21 февраля глава России Владимир Путин выступил с экстренным обращения к жителям страны. Он заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже главы ДНР и ЛНР обратились к президенту с просьбой о помощи, после чего он принял решение развернуть военную спецоперацию на Украине, цель которой – прекратить геноцид народа.

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Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
24 февраля 2022, 14:53 Источник: Телеграм-канал Марии Захаровой ✓ Надежный источник

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