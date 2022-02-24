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Спецоперация на Украине
"Удержать власть тяжело": политолог Мочар назвал действия Киева превращением в "Анти-Россию"

"Удержать власть тяжело": политолог Мочар назвал действия Киева превращением в "Анти-Россию"

Политолог прокомментировал происходящее на Украине.

Продолжение: "Строго по науке": Генерал армии об операции на Донбассе
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Политолог и член Экспертного совета "Сильной России" Константин Мочар в беседе с "Дни.ру" прокомментировал происходящее на Украине. Он назвал развивающиеся события прекрасными и заявил, что только "дураки или совсем недалекие" могли считать, что Россия согласится со сложившейся ситуацией.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

"Наконец-то дождались. Радостное событие для каждого патриота, последние восемь лет в жутком раздражении наблюдавшего всю ту жуть, что творилась на пост-майданной Украине, в Донбассе. Наш президент говорит, что оккупации не будет, ему (что очередной раз подтвердили сегодняшние события) можно верить, но пост-майданной Украины в старом виде точно уже не будет. Не хотели нео-бандеровские власти добровольно, в полном соответствии с Минскими договоренностями, переформатировать страну в конфедерацию, делающую невозможной превращение в Анти-Россию, теперь получат это по принуждению. В прошлом году один из командиров-ополченцев Донбасса, Александр Агапов сказал мне, что Народную республику сделать легко, но удержать потом власть тяжело, во враждебном окружении, и без поддержки России. Теперь поддержка есть, очень явно и наглядно. В Харькове, судя по видео оттуда, уже снова делают свою народную республику, можно не сомневаться, что и другие города подтянутся. Возможно и даже скорее всего, это не ограничится только Юго-Востоком пост-майданной Украины. В интересное время мы живем – Россия возвращается!" – отметил эксперт.

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Фото: Hennadii Minchenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 14:37 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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