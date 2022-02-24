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Спецоперация на Украине
Появились подробности хода спецоперации России на Украине

Появились подробности хода спецоперации России на Украине

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, как проходит спецоперация.
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В сообщении говорится, что российские вооруженные силы выводят из строя военную технику и инфраструктуру Украины. Конашенков заявил, что российская сторона не использует ракетные мощности и не наносит артиллерийские удары по городам, сообщает РТ. "Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали", — добавил представитель Министерства обороны.

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Конашенков также отметил, что украинские силовики покидают позиции и бросают вооружения. Ранее такая информация уже сообщалась, военные стали массово дезертировать. Владимир Путин в своем обращении призвал украинских солдат сложить оружие.

24 февраля президент России признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После чего начались волнения и главы ДНР и ЛНР попросили РФ о помощи. Владимир Путин незамедлительно объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Целью операции он назвал прекращение геноцида народа в донецкой и луганской областях.

Ранее "Дни.ру" писали, что западные страны вводят санкции против России из-за ситуации на Украине.

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Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 14:06 Источник: РТ ✓ Надежный источник
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Дети Донбасса просят о мире

комментарии

Ответить:

Анита
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Ясновидящие тарологи сказали, что ОНО сдохнет в луже своих сцак, как сталин. Жить ему осталось максимум месяц. Уничтожат его свои.
1

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