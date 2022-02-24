Появились подробности хода спецоперации России на Украине

В сообщении говорится, что российские вооруженные силы выводят из строя военную технику и инфраструктуру Украины. Конашенков заявил, что российская сторона не использует ракетные мощности и не наносит артиллерийские удары по городам, сообщает РТ. "Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали", — добавил представитель Министерства обороны.
Конашенков также отметил, что украинские силовики покидают позиции и бросают вооружения. Ранее такая информация уже сообщалась, военные стали массово дезертировать. Владимир Путин в своем обращении призвал украинских солдат сложить оружие.
24 февраля президент России признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После чего начались волнения и главы ДНР и ЛНР попросили РФ о помощи. Владимир Путин незамедлительно объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Целью операции он назвал прекращение геноцида народа в донецкой и луганской областях.
Ранее "Дни.ру" писали, что западные страны вводят санкции против России из-за ситуации на Украине.