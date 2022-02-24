Евросоюз призвали рассмотреть запрет на въезд для всех россиян

Госсекретарь Бельгии по миграции сделал громкое заявление, которое распространяет мировая пресса. Он считает, что Евросоюз должен рассмотреть запрет на въезд для всех россиян.
Стоит отметить, что это уже не первое высказывание подобного рода. Ранее президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT, отмечает URA.ru. С подобным предложением уже выступал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет сайт "Подмосковье сегодня".