Оказавшаяся в Киеве Лазарева откровенно о происходящем на Украине: Немного пахло гарью

Утром 24-го февраля президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с заявлением о начале специальной военной операции на Украине.
Многие звезды российского шоубизнеса публично высказались по поводу событий на востоке страны. А популярная телеведущая Татьяна Лазарева, как она отметила, волею судьбы, оказалась сегодня в центре Киева. На фоне новостей она решила поделиться с поклонниками, как обстоят дела на Украине. Лазарева призналась, что в столице сейчас тихо, правда, за порог своего дома теледива еще пока не выходила. Чуть раньше она чувствовала несвойственный городу запах.
"Немного пахло гарью, но сейчас все ок, видимо, облако принесло", – поделилась с подписчиками в "Инстаграме" Лазарева.
Телеведущая отметила, что она, на самом деле, пока толком ничего не понимает: сначала ею овладела паника, но с этим чувством она сумела справиться.
Напомним, причиной начала военной спецоперации на Украине стало прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях. К президенту Владимиру Путину обратились главы ДНР и ЛНР, после этого он и принял решение выступить с обращением к россиянам. На фоне событий на востоке Украины в европейских странах заявили о мерах, которые будут введены из-за военной спецоперации.