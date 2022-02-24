Западные страны вводят санкции против России из-за ситуации на Украине

Глава Еврокомисси заявил, что Евросоюз введет санкции против стратегических секторов экономики РФ. Данная мера заблокирует доступ к ключевым технологиям и рынкам, что серьезно отразится на экономике. Глава Министерства экономики Германии объявил, что страна больше не будет закупать газ и уголь у России.
Министр Франции сообщил, что страна запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростова и Москвы. Глава Министерства иностранных дел ФРГ заявил, что санкции против РФ отразятся и на Германии. Президент США Байден сообщил о введении жестких санкций против Российской Федерации.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных республик. Решение повлекло за собой множество санкций со стороны Запада, которые постоянно прибавляются. 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине, что также повлекло за собой ряд мер со стороны западных стран. В качестве причины для начала операции президент РФ обозначил прекращение геноцида народа в ДНР и ЛНР.