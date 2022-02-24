Названа главная цель спецоперации России на Украине

Владимир Путин обозначил цель спецоперации в разговоре с Александром Лукашенко.

Президент республики Беларусь сообщил, что в разговоре с российским лидером прозвучала причина начала военной спецоперации на Донбассе. Путин сообщил, что основной целью является прекращение геноцида народа в донецкой и луганской областях.

Народная милиция ДНР ранее заявила, что украинские военные целенаправленно бьют по жилым домам. В ведомстве сообщили, что в результате обстрела из 152-мм ствольной артиллерии в Горловке один человек погиб, пятеро ранены, обесточен водопроводный узел. Подобные действия со стороны силовиков как раз и спровоцировали решение о начале спецоперации.

Главы ДНР и ЛНР сами обратились к президенту Путину за помощью, после чего он выступил с обращением к россиянам. Глава государства отметил, что "обстоятельства требуют решительных действий". Также он добавил, что ответственность за кровопролитие несет правящий на Украине режим. Путин призвал военных Украины не выполнять приказы и сложить оружие. После этого в эпицентре событий началось массовое дезертирство украинских силовиков.