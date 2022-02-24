В небе над ДНР сбили турецкий беспилотник

В небе над Донецкой народной республикой был сбит боевой беспилотник украинских Вооруженных сил Bayraktar турецкого производства. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что аппарат нес на себе боевые ракеты, передает РИА ФАН.
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В небе над Донецкой народной республикой был сбит боевой беспилотник украинских Вооруженных сил Bayraktar турецкого производства. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что аппарат нес на себе боевые ракеты, передает РИА ФАН.
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