В Киеве не осталось дипломатов из России

Россия эвакуировала всех своих дипломатов, которые находились в Киеве. Также они покинули территории генеральных консульство в Одессе, Харькове и Львове. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что они покинули территорию Украины.
Россия эвакуировала всех своих дипломатов, которые находились в Киеве. Также они покинули территории генеральных консульство в Одессе, Харькове и Львове. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что они покинули территорию Украины.
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