Объявлено о бегстве Зеленского с Украины

Появилась информация о том, что президента Владимира Зеленского могли тайно вывести с территории Украины.

Предположение о том, что главу государства эвакуировали высказал автор Telegram-канала "Кстати", сообщает Царьград. Источник опубликовал информацию о военном борте, который вылетел в Украину из Турции в 3 часа утра 24 февраля. Автор канала полагает, что этот борт мог быть направлен с целью тайно вывести президента. Никакой официальной информации о бегстве Зеленского нет.

Ранее такой сценарий лидеру предложили США, они посоветовали Зеленскому уехать в Львов ради его безопасности. Первоначальный источник информации неизвестен, но о предложении сообщили телеканалы ABC и NBC. Стоит отметить, что президент Украины ждал иной поддержки от Запада. Он просил предоставления Украине статуса ядерной державы, а получил руководство к действиям.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на такой шаг некоторые западные страны стали вводить санкции. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в урегулировании ситуации с Вооруженными силами Украины. Позже Путин сообщил о начале военной операции на Украине.

Ранее Владимир Зеленский обратился к нации в связи с признанием Россией суверенитета ЛНР и ДНР.