Путин сообщил о начале проведения военной операции в Донбассе

Владимир Путин выступил с новым видеообращением в связи с ситуацией в Донбассе. Президент сообщил о начале военной операции на Украине.



Продолжение: Срочное видеообращение Путина о ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором сделал заявление о решительном в шаге в сторону урегулирования обострившейся ситуации в Донбассе. Главнокомандующий сообщил о начале военной операции на Украине.

Владимир Владимирович подчеркнул, что Россия не планирует оккупировать украинские земли. Президент призвал военнослужащих в Незалежной сложить оружие и "идти домой".

Главной целью российской армии является демилитаризация Украины, поведал глава государства. Кроме того, по словам президента, необходимо предать суду тех, кто приложил руку к совершению кровавых преступлений против мирных жителей.

Путин также предупредил об ответных мерах в случае прямого нападения на Россию. Главнокомандующий отметил, что это неминуемо приведет к тяжелым последствиям для потенциального противника.

Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина оказать помощь в отражении военной агрессии со стороны Незалежной. Они заявляли, что в республиках может начаться гуманитарная катастрофа без вмешательства союзников.

21 февраля российский президент выступил с обращением, в котором признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого Путин подписал с главами земель документы о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.