"В чурики" не ушел": Пригожин оценил верность воинскому долгу генерала Суровикина

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал вопрос журналистов об отводе войск из Херсона. Представители СМИ поинтересовались его мнением по поводу происходящего, напомнив, что ранее Пригожин раскритиковал командующего ЦВО и генерал-полковника Александра Лапина за вывод войск из Красного Лимана, однако похвалил Сергея Суровикина за непростое решение на херсонском направлении.

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