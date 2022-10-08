Пригожин считает нового командующего СВО Суровикина самым грамотным армейским руководителем

Сергей Суровикин, назначенный новым командующим Объединенной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) РФ в Донбассе, – легендарная личность, рожденная для того, чтобы служить Родине. Такое мнение высказал петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Так известный деятель Северной столицы прокомментировал решение о назначении Суровикина командующим СВО, отвечая на вопрос агентства LIVE24. Пригожин отметил, что он лично знаком с военачальником.

"Суровикин – самый грамотный командир в российской армии. Но он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде", – отметил бизнесмен.

По поводу личных качеств Суровикина Пригожин сказал, что новый командующий спецоперацией – истинный патриот. Его призвание – защищать Отечество.

"Верой и правдой служить Родине – это не красивые мундиры и цацки нацепить. Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин – тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны", – вспоминает Пригожин.

Предприниматель отметил, что и сам участвовал в тех далеких событиях. Тогда Пригожин выступал на стороне либеральных сил, организовавших митинг. По его словам, он вместе с единомышленниками пребывали "в глубочайшем заблуждении" и разрушили величайшую империю современности, выполняя команду из США.

"Кстати, большинство из них до сих пор сидит на украденных у народа деньгах и потирает руки. Исторически, это глобальная неповторимая ошибка. Китай шел по схожему пути, с одним отличием – не разворовывали ничего, и теперь имеет выдающуюся экономику. Первую в мире, если откинуть мутные криминальные схемы США. А мы до сих пор расплачиваемся за эту ошибку", – добавил Пригожин.

Петербургский бизнесмен подчеркнул, что Сергей Суровикин тогда, в августе 1991 года, не успел загрузить боекомплект в свой танк. По его словам, иначе бы мы все жили сейчас в десятки более могущественном государстве.

"Что мы получили в результате: Ходорковский, Березовский и другие – свора псин набросилась на имущество Советского Союза и растащила его в разные стороны. Я вместе с митингующими в этот день вышел на площадь и переворачивал троллейбусы, чтобы не вернуть СССР. Ради чего? Ради лишнего куска колбасы или джинсов-варенок. Результаты сегодняшних проблем заложены были в том далеком 1991 году", – уверен предприниматель.

Он напомнил, что те, кто лично участвовал в развале СССР, сейчас живы и здоровы. Они владеют заводами и фабриками, и название им – русские олигархи. Поэтому Суровикин – лучший, заключил Пригожин.

О назначении Министерством обороны РФ нового командующего СВО стало известно 8 октября. Впервые с начала спецоперации имя военачальника объявлено публично.