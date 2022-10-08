Пригожин считает нового командующего СВО Суровикина самым грамотным армейским руководителем

Николаев рассекретил ребенка Кризис семьи Алферовой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Международный ордер в Интерпол о задержании": Оскорбившую россиян Пугачеву прижали к стенке
Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их
партнеры
Вторник
11 октября
Лента новостей
15:38
В Нижнем Новгороде 5 человек пострадали при ДТП
14:56
Жалкая брошенка Нинидзе учинила грязные разборки после побега Виторгана: Готовы накинуться друг на друга
14:50
Тощая плоскодонка Ходченкова манит торчащим соском: фото
14:21
"В ловушке": отклонения психбольной Борисовой висят на шее удавкой
13:33
Сгорела очень быстро: найденную в горах изуродованную до жути Боню не удалось спасти
13:19
Не хотел признавать внебрачного сына и оставил семью ради любовницы: как живет актер Жигалов
13:12
Сгинь, нечистая сила! 3 способа подружиться с домовым
12:56
Красивые глаза: набравшаяся смелости 44-летняя Гурцкая впервые предстала без очков
11:56
"Что с Боренькой сделалось?": адский недуг добил Корчевникова не по-детски
11:44
Копейки для них: названа стоимость обучения детей эмигрировавшей Пугачевой в частной школе Израиля
11:32
Святые угодники! Почившую на том Свете Толкалину хотят клонировать
11:06
"Расчленили тело": 40-летнего мужчину убили ради органов для колдовства
10:45
"Нету животика!": зачавшая в 44 года Орлова резко перестала быть мамой
10:35
Забор с колючей проволокой и охрана: сбежавшая от мужа-тирана Гагарина прячется в дорогущем особняке
10:04
Денег куры не клюют: скромник Хабенский хозяйничает в элитных квартирах
09:50
Как Пугачева и Хаматова: Волочкова назвала свое решение уехать жить в Лондон вынужденным
09:41
"Инфаркт": Умирающую Поргину экстренно увезла скорая помощь
09:11
"Все не как у людей": вдова Этуша встретилась с запрещенной на Родине беглянкой Пугачевой
08:55
"Уехала? Ну и х*** с ней!": одинокую Пугачеву бросили самые близкие
08:44
Господь прибрал: жена остывшего Петросяна прощается в храме со своим старичком
07:33
Первую заставлял делать аборты, а вторую благодарил за сына: две жены ловеласа Верника
06:07
На что чаще всего жалуются в новостройках
05:38
Деньги в копилке: как рассчитать сумму на "черный день"
04:58
"Сразу же к врачу": в школе Красноярска лампа рухнула на детей
04:12
"Агрессивно": униженная гулякой-мужем Кейт Миддлтон врезала в ответ
03:16
Эффективное похудение: отзывы врачей
02:11
Самые популярные новостройки в 3 квартале
00:01
Харитонов день 11 октября: что нельзя делать сегодня в церковный праздник
21:48
В Петербурге грабители отобрали миллион рублей у приезжего
20:18
Пьяный житель Самары избил 18-летнего парня в развлекательном заведении
19:26
На Кубани при столкновении двух иномарок погибли люди
19:08
Сбежала с наследством Моисеева: Орбакайте выследили в Крыму
17:29
Перешла грань: сбежавшую Пугачеву обвинили в пиаре на самом ценном
16:36
Попался! Променявший жену на любовницу Газманов шустро дает заднюю
16:28
Вдова Кобзона рассказала о затворничестве Моисеева: Прятался до самой смерти
15:43
Ушла от мужа, потеряла сына и воспитывает четверых детей: что случилось с актрисой Антоновой
15:34
“Страшнее нет врага”: Волочковой угрожают масштабным сливом компромата
15:08
Что с лицом? Раздобревшую пышку Долину закололи
15:06
Юра забрал на тот свет: звезда "Ласкового мая" умерла вслед за убитым инфарктом Шатуновым
14:43
"Отказали ноги": яркий потенциал Маликова перечеркнуло страшное горе
14:15
"С детьми": ставшая мамой красотка из "Уральских пельменей” Михалкова приласкала сладкие попки
14:04
"Родилась": скрытная мамочка Ковальчук показала свое чудо
13:55
"Какой мусор": несносную содержанку Барановскую бросили на помойке
13:22
Никому не нужна: плюнувшая в нищий народ Пересильд рухнула с карьерного пьедестала
13:11
"Хочу, чтобы эту с**** замочили": кому вдова Этуша с омерзением желает поскорее сдохнуть
13:10
“Сколько надо коньяка?”: безотказная Бузова засунула между ног здоровенный штырь
12:50
Пока бабушка Алла далеко: иноагента Галкина засняли в Испании в объятиях молодой красотки
12:34
35 лет не общался с отцом и стал опекуном юноши с синдромом Дауна: необычная судьба Егора Бероева
12:12
"Я счастлива!": сбежавшая к евреям жена иноагента Пугачева обратилась к народу России
12:08
"Изменения в психике": разрезавшая себя дочь Гузеевой катится по наклонной после изнасилования
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Тюрьма и больница в одном флаконе": кризис семьи Алферовой предали огласке
Ушла от мужа, потеряла сына и воспитывает четверых детей: что случилось с актрисой Антоновой
Пока бабушка Алла далеко: иноагента Галкина засняли в Испании в объятиях молодой красотки
"Теперь можно нагадить": навалившую под нос соседям Пугачеву дразнят фекальной королевой
"Родилась": скрытная мамочка Ковальчук показала свое чудо
"Он замечательный": бросившая мужа Арзамасова раздвинула ноги для нового кавалера
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Пригожин считает нового командующего СВО Суровикина самым грамотным армейским руководителем

Пригожин считает нового командующего СВО Суровикина самым грамотным армейским руководителем

Сергей Суровикин, назначенный новым командующим Объединенной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) РФ в Донбассе, – легендарная личность, рожденная для того, чтобы служить Родине. Такое мнение высказал петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
прочитано 3269 раз

Так известный деятель Северной столицы прокомментировал решение о назначении Суровикина командующим СВО, отвечая на вопрос агентства LIVE24. Пригожин отметил, что он лично знаком с военачальником.

ПО ТЕМЕ

Военный эксперт Рожин: "ЧВК Вагнера" затормозили наступление ВСУ после вывода войск из Лимана

"Суровикин – самый грамотный командир в российской армии. Но он может действовать в сложившейся обстановке исходя из тех возможностей, которые у него есть и опираясь на ту ситуацию, которая ему передана предшественниками, а передана она, мягко говоря, не в лучшем виде", – отметил бизнесмен.

По поводу личных качеств Суровикина Пригожин сказал, что новый командующий спецоперацией – истинный патриот. Его призвание – защищать Отечество.

"Верой и правдой служить Родине – это не красивые мундиры и цацки нацепить. Мы все помним события у Белого дома в августе 1991 года, так вот Суровикин – тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны", – вспоминает Пригожин.

Предприниматель отметил, что и сам участвовал в тех далеких событиях. Тогда Пригожин выступал на стороне либеральных сил, организовавших митинг. По его словам, он вместе с единомышленниками пребывали "в глубочайшем заблуждении" и разрушили величайшую империю современности, выполняя команду из США.

"Кстати, большинство из них до сих пор сидит на украденных у народа деньгах и потирает руки. Исторически, это глобальная неповторимая ошибка. Китай шел по схожему пути, с одним отличием – не разворовывали ничего, и теперь имеет выдающуюся экономику. Первую в мире, если откинуть мутные криминальные схемы США. А мы до сих пор расплачиваемся за эту ошибку", – добавил Пригожин.

Петербургский бизнесмен подчеркнул, что Сергей Суровикин тогда, в августе 1991 года, не успел загрузить боекомплект в свой танк. По его словам, иначе бы мы все жили сейчас в десятки более могущественном государстве.

"Что мы получили в результате: Ходорковский, Березовский и другие – свора псин набросилась на имущество Советского Союза и растащила его в разные стороны. Я вместе с митингующими в этот день вышел на площадь и переворачивал троллейбусы, чтобы не вернуть СССР. Ради чего? Ради лишнего куска колбасы или джинсов-варенок. Результаты сегодняшних проблем заложены были в том далеком 1991 году", – уверен предприниматель.

Он напомнил, что те, кто лично участвовал в развале СССР, сейчас живы и здоровы. Они владеют заводами и фабриками, и название им – русские олигархи. Поэтому Суровикин – лучший, заключил Пригожин.

О назначении Министерством обороны РФ нового командующего СВО стало известно 8 октября. Впервые с начала спецоперации имя военачальника объявлено публично.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Сергей Суровикин и Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru
Автор: 8 октября 2022, 22:11 Источник: Телеграм-канал "Кепка Пригожина" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Пока бабушка Алла далеко: иноагента Галкина засняли в Испании в объятиях молодой красотки

Юморист явно не скучает
Шоу-бизнес

Святые угодники! Почившую на том Свете Толкалину хотят клонировать

Давно нет с нами
Недвижимость

Забор с колючей проволокой и охрана: сбежавшая от мужа-тирана Гагарина прячется в дорогущем особняке

Настоящая крепость
Шоу-бизнес

"Уехала? Ну и х*** с ней!": одинокую Пугачеву бросили самые близкие

Разошлись дорожки

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

Здоровье

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

"Сразу же к врачу": в школе Красноярска лампа рухнула на детей
В Петербурге грабители отобрали миллион рублей у приезжего
Пьяный житель Самары избил 18-летнего парня в развлекательном заведении
В Орске вооруженные грабители напали на инкассаторов
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+