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"Отправить босыми на фронт": Пригожин о журналистах "Медузы"

"Отправить босыми на фронт": Пригожин о журналистах "Медузы"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы издания Meduza (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) о его знакомстве с Рамзаном Кадыровым и об отношении к тактике Генштаба РФ. Комментарий бизнесмена публикует пресс-служба компании "Конкорд".
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По словам Пригожина, если в Сети есть фотография человека, похожего на него, с человеком, похожим на Кадырова, то они, очевидно, друг с другом знакомы.

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"Кто вам сказал, что я поддержал Кадырова в критике военного руководства? Давайте я вам помогу прочитать внимательно мой ответ. Рамзан Кадыров сделал эмоциональное заявление, я, наполненный восторгом, от потока эмоций обычно сдержанного Кадырова заявил: "Рамзан, красавчик, жги!". Что в переводе на русский литературный: "Уважаемый Рамзан Ахматович! Во-первых, хочу сказать, что вы прекрасно выглядите, пожелать вам здоровья и дальнейшего процветания. А во-вторых, сообщить, что я, читатель российских СМИ, увидев ваше эмоциональное заявление, с восторгом отмечаю его на фоне обыденных новостей других изданий", — отметил бизнесмен.

По его словам, "ушлепками", которых нужно отправить "с автоматами босыми на фронт", подразумевались виновники сдачи Красного Лимана российскими войсками. Сам Евгений Пригожин указал на то, что военным специалистом он не является и не может точно назвать имена людей, виновных в этой катастрофе.

"Поэтому ваш вопрос относительно критики Министерства обороны РФ абсолютно некорректен. На свете существует большое количество ушлепков, которых надо отправить босыми на фронт. Например, вы и редакция "Медузы*". Будет желание — снимайте ботинки и вперед", — добавил предприниматель.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее опроверг критику в адрес руководства Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Кадр: ютуб-канал "Сладков плюс"
Автор: 4 октября 2022, 18:16 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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