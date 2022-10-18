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"Не считаю нужным заниматься наплевательством и шапкозакидательством": Пригожин об отношении к украинским военнослужащим

"Не считаю нужным заниматься наплевательством и шапкозакидательством": Пригожин об отношении к украинским военнослужащим

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о своем отношении к украинским военным. По мнению бизнесмена, врага нельзя недооценивать.
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В своем запросе редакция CT News отметила, что после просмотра фильма бизнесмена Пригожина "Лучшие в аду" украинские военные не кажутся "отморозками". Во многих источниках их показывают именно такими, однако фильм разбивает этот стереотип. Журналисты поинтересовались, как видит ситуацию сам предприниматель.

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"Все мы иногда отморозки. Что касается противника, откройте книгу любого известного военачальника или военного философа – у всех есть главное правило: относись к противнику с уважением, недооценивай свои силы и переоценивай противника. Это один из залогов успеха. Поэтому не считаю нужным заниматься наплевательством и шапкозакидательством. По сути своей мы все – славяне, просто сегодня они выбрали не ту сторону. Думаю, что когда-нибудь после хорошей драки, когда переломы заживут, вместе пойдем ******* соседнюю деревню", – отметил предприниматель.

Напомним, недавно состоялась премьера фильма Евгения Пригожина "Лучшие в аду". В нем раскрывается история бойцов "ЧВК Вагнера" во время боевых действий.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 18 октября 2022, 20:38 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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