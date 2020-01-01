Выборы 2014

Полный переход на мажоритарную систему выборов, в том числе на региональном и муниципальном уровнях, нецелессобразно
Оппозиционную партию "Согласие", которая отстаивает интересы русскоязычного населения, поддержали 23,26% избирателей
После прошедших выборов был составлен рейтинг эффективности губернаторов
Владимир Миклушевский набрал 77,43% голосов избирателей
Прошедшие выборы показали, что народ сплотился вокруг президента
Активность избирателей показала, что дата проведения выборов не является преградой для полноценного голосования
Из 45 парламентариев, получивших свои места в ходе выборов, 18 – женщины
В России приступили к обработке данных по итогам Единого дня голосования
Победу кандидатов от "Единой России" связывают с высоким рейтингом президента
Крым и Севастополь выбрали новые законодательные органы