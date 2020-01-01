День Победы

Несколько улиц столицы были перекрыты
Парада 9 мая не будет, однако без торжеств этот день не обойдется
Он заявил, что его слова выдернули из контекста
Артист обрушился на политика Леонида Гозмана
Жители Незалежной озаботились защитой символов праздника
Столь чувствительную тему политик использует для давления на Россию, считают аналитики
Герой войны рассказал президенту о своей жизни
В Париже состоялся мультимедийный концерт "Союзники великой победы. Музыкальная история"
Вице-премьер рассказал, что сильно волновался, когда наблюдал за парадом Победы на Красной площади