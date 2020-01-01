Владелец сталелитейной корпорации Caparo Industries выпал из окна восьмого этажа в Лондоне
Перед самоубийством Олег Дупак вел себя неадекватно и даже плакал, о чем рассказала его супруга
Руководитель надзорного ведомства Астраханской области выстрелил себе в голову из пистолета
В ночь перед самоубийством Ростислав Сторожик был в состоянии алкогольного опьянения
О причинах трагедии высказался глава Феодосии, а также прокурор Крыма Наталья Поклонская
В коттедже в Крыму утром нашли тело главы поселковой администрации Ростислава Сторожика
В номере одной из гостиниц Москвы мужчина и женщина совершили суицид, написав предсмертную записку
Жизнь работницы столичной клиники, выпавшей с высоты пятого этажа, спас автомобиль известного врача
Увидев на улице своих сослуживцев, страж правопорядка достал нож и ударил им себя в грудь
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