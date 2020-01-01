"Игорное" дело прокуроров

Под стражей не осталось ни одного фигуранта "игорного дела" в Подмосковье
Минюст Польши выдаст Москве экс-прокурора Александра Игнатенко
Экс-прокурор подмосковного Пушкино просидел под арестом 15 месяцев
Cкрывавшийся за границей Эдуард Каплун явился на допрос по "игорному делу"
Польский суд продлил арест экс-прокурора Александа Игнатенко до 9 октября
Арест спас от покушения владельца подпольных игорных заведений
Оперативники нагрянули с обыском в московский "Гринфилдбанк"
В подмосковной прокуратуре до сир пор остаются вакантными восемь постов
Генпрокуратура России получила материалы для экстрадиции из Польши Игнатенко
Польский суд арестовал подмосковного экс-прокурора Александра Игнатенко