Захват заложников

Вооруженная группировка удерживает граждан России, Грузии и Филиппин с целью выкупа
Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов уговорили мужчину сдаться
"Прочистить мозги" всем должны участившиеся теракты и сбитый российский военный самолет
Министр безопасности Мали заявил, что персонал и постояльцы гостиницы Radisson Blu отпущены на свободу
Террористы, захватившие отель, отпустили третьего сотрудника авиакомпании "Волга-Днепр"
По словам генсека НАТО, нападение на Radisson Blu подчеркивает важность борьбы с терроризмом
Силы спецназа начали штурм гостиницы в Мали, где удерживаются порядка 170 человек
Десять вооруженных людей ворвались в здание гостиницы Radisson Blu с криками "Аллах акбар!"
К гостинице, расположенной в центре Бамако, были направлены силы французской армии
В центре столицы Мали, Бамако, вооруженные преступники удерживают примерно 170 человек