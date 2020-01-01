Дело "Оборонсервиса"

Экс-министр обороны призвал к совести
Радостной новостью поделился телеведущий Андрей Малахов
Следователи опровергли информацию о завершении расследования
Пресненский суд Москвы снял арест только с картин бывшей чиновницы Министерства обороны
Правоохранители проверяют бывшую чиновницу Минобороны на причастность к другим преступлениям
Мосгорсуд решил, что экс-министр обороны был введен в заблуждение подчиненными
Осужденная по делу "Оборонсервиса" не попала на обложку мужского журнала из-за "неформатных" параметров
Журналистка написала стихи от имени освобожденной фигурантки дела "Оборонсервиса"
Главная фигурантка дела "Оборонсервиса" покинула стены колонии в весьма скромном наряде
По некоторым данным, в 14:00 из тюрьмы выехал Land Cruiser с московскими номерами