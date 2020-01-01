Вечная память

Страшная болезнь и личная драма не сломили знаменитого ученого
Произошедшее стало для ее близких настоящей трагедией
Певица сообщила о смерти отца и записала песню-посвящение на украинском языке
Он умер спустя четыре дня после своего дня рождения
Последние годы он занимался благотворительностью
Информацию о смерти писателя подтвердили его близкие
Скорее всего, актера похоронят на Преображенском кладбище
13 июня – день рождения актера, запомнившегося россиянам по роли Арамиса
С народной артисткой России, скончавшейся 24 апреля в возрасте 94 лет, простились в Московском театре сатиры
Последний супруг актрисы, с которым они прожили 40 лет, умер в день ее 80-летия