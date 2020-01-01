Автопроизводитель первым запустил в серию авто, поддерживающее Apple CarPlay
Появится черный список водителей, которых не пустят за руль
Конституционный суд рассмотрит законность транспортного налога
Рассматривается возможность взимания платы за въезд в некоторые районы
Департамент транспорта выделяет бесплатные парковки для соцучреждений
Чиновники утвердили новые требования к учебным программам
Комплексы фотовидеофиксации высчитывают среднюю скорость автомобиля
Флагманская модель Audi подверглась очередному рестайлингу
В модификации LADA 4x4 появится возможность окраски цветом металлик
В мэрии столицы считают такой маневр небезопасным