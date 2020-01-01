Диалог с США

Военный выступил с речью
USAID направило миллионы долларов на обработку общественного мнения
Артист устроил бойкот Facebook из-за "вмешательства" России
Президент США поделился впечатлениями, которые произвел на него российский лидер во время их встреч
Представители силовых структур США назвали Россию главным противником и угрозой для безопасности страны
В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что альтернативы режиму прекращения огня не существует
Россия уже приступила к активной работе по примирению сторон конфликта в Сирии, сообщили в ведомстве
Отношения Вашингтона и Москвы вполне могут дойти и до такого финала, считают в американской разведке
Министерство обороны России обнародовало видео обстрела турецкими военными сирийских населенных пунктов
Пекин также призвал расширять сотрудничество между странами во многих сферах