Российская теннисистка ждала от поездки в Лондон большего, но все равно довольна результатом
Лучшая российская теннисистка смогла взять у лидера мирового рейтинга WTA лишь шесть геймов в полуфинале Wimbledon
Накануне полуфинала Wimbledon-2015 Шарапова заявила о намерении лично убедиться, что ее имя написано на кубке
Лучший теннисист в четвертом круге Wimbledon-2015 накричал и бросил полотенце в девочку, подающую мячи
В полуфинале Wimbledon россиянка попробует прервать 17-матчевую серию поражений от американки
Американская теннисистка поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с Марией Шараповой в полуфинале Wimbledon-2015
Президент Федерации тенниса уверен: у Шараповой есть силы, чтобы переиграть Серену Уильямс в полуфинале Wimbledon
Российская теннисистка была раскритикована американкой Коко Вандевеге после очной встречи
Лучшая российская теннисистка с большим трудом пробилась в полуфинал Wimbledon-2015, где ждет Серену Уильямс
Среди претенденток на победу – признанные модницы: Мария Шарапова, Ана Иванович и Каролин Возняцки