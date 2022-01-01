Boeing разбился в Ростове-на-Дону

Причиной катастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону могли стать несогласованные действия летчиков
Сотрудник правоохранительных органов Риги принял решение уйти с работы после беседы с начальством
Пилоты знали, что тяжелый график и низкий уровень безопасности могут привести к авиакатастрофе
Камера зафиксировала момент столкновения лайнера авиакомпании FlyDubai со взлетно-посадочной полосой
Он мог отказать из-за резкого перепада температур после набора высоты, считает эксперт
Лайнер ударился о землю с чудовищной силой, поэтому идентификация тел будет проводиться с помощью анализа ДНК
За медицинской помощью обратились 34 человека, пятеро госпитализированы, сообщили в областном Минздраве
Взлетно-посадочная полоса, на которую упал пассажирский лайнер, была отремонтирована и готова к работе
Мужчина написал, что не видит в этой трагедии "ничего страшного" из-за присутствия на борту россиян
МАК проводит работы по вскрытию, восстановлению и извлечению модулей памяти из накопителей