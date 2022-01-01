После неудачного выступления на Roland Garros лучшая российская теннисистка отстала от Серены Уильямс
Лучший теннисист мира не стал списывать на усталость поражение в финале Открытого чемпионата Франции
Экс-первая ракетка мира рассказала о своих впечатлениях от Открытого чемпионата Франции по теннису
Простуда и грипп помогают американке Серене Уильямс побеждать на турнирах "Большого Шлема"
Победительница прошлогоднего турнира на нынешнем не смогла дойти даже до четвертьфинала
Российская теннисистка не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции
Действующая победительница Открытого чемпионата Франции по теннису Мария Шарапова вышла в третий раунд
Российская теннисистка сразу после матча первого круга Открытого чемпионата Франции сбежала от фанатов
Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала матч второго круга Шараповой с Виталией Дьяченко
В Париже стартовал главный турнир грунтового сезона – Roland Garros, но не для всех россиян удачно