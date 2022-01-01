Выборы в Раду

Губернатор Полтавской области, уходя в отставку, пообещал киевским властям новую волну недовольства
Центральная избирательная комиссия Украины огласила официальные результаты парламентских выборов
Украинская националистическая партия больше не будет придерживаться договоренностей с коалицией
Премьер-министр Украины пригласил присоединиться к коалиции "Батькивщину", "Самопомощь" и Радикальную партию
Новый состав украинского парламента де-факто признает отделение территории Донбасса от страны
Данные выборов в Верховную раду говорят, что украинский народ не сильно одобряет ультранационалистов
Россия считает выборы в Верховную раду Украины состоявшимися, несмотря на многочисленные нарушения
Взаимодействие парламентов России и Украины будет зависеть от желания украинской стороны
В российском ведомстве считают, что рост числа националистов в Раде осложнит ситуацию на востоке Украины