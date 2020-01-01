"Большая восьмерка"

МИД заявил, что готов сотрудничать со всеми новоиспеченными членами Совбеза ООН, включая Украину
В МИДе прокомментировали высказывания американского президента на саммите G7 о России
Лидеры стран "Большой семерки" договорились совместно бороться с терроризмом и глобальным потеплением
Канцлер Германии поделилась с общественностью информацией о том, как лидер США проводит время на саммите G7
Представитель Российского МИД подчеркнул, что Россия в "Большую восьмерку" не напрашивается
Европейские страны не смогут в одиночку справиться с целым рядом глобальных проблем, которые стоят перед ними
В преддверии саммита "Большой семерки" в Эльмау канцлер Германии опубликовала программную статью
Бывший канцлер Германии считает, что будущее Европы невозможно представить без сотрудничества с Россией
Хотя официально Греция не входит в повестку мероприятия, проблемы страны будут обсуждаться в кулуарах
Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стоит пригласить Россию на саммит "Большой семерки", считают в бундестаге