На завершившемся в Южной Америке ралли "Дакар-2015" в классе грузовиков весь пьедестал заняли гонщики на КамАЗах
Экипаж российской команды под управлением Эдуарда Николаева стал победителем десятого этапа ралли "Дакар"
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева стал победителем девятого этапа ралли "Дакар"
Организаторы гонок оштрафовали экипаж Андрея Каргинова и сместили на второе место без объяснения причин
Знаменитый польский мотогонщик погиб в песках Аргентины в результате загадочного инцидента
Российский гонщик Эдуард Николаев выиграл ралли "Дакар" в зачете грузовиков
Сразу три российских экипажа лидируют в легендарном ралли-рейде "Дакар-2013"
Ливни затопили многие участки трассы ралли-рейда "Дакар-2013" в Аргентине
Экипаж "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова одержал победу на этапе ралли-рейда
Грузовик команды "КамАЗ-мастер" возглавил общую классификацию ралли "Дакар"