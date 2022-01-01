Российская теннисистка завершила выступления на Australian Open, 18-й раз подряд проиграв американке
По итогам Australian Open опубликован рейтинг Женской теннисной ассоциации, в котором россиянки совершили прорыв
Лучший теннисист Великобритании покинул Австралию, не став разыскивать потерянную трофейную тарелку
Российская теннисистка уступила своей извечной сопернице в финале Australian Open
Накануне финала Australian Open Дни.Ру собрали разные мнения, чтобы понять, за счет чего россиянка сможет победить
Накануне финала Australian Open россиянка рассказала, почему ей так непросто противостоять Серене Уильямс
Теннисист Роман Сафиуллин пробился в 1/2 финала юниорского Открытого чемпионата Австралии
Россиянка Мария Шарапова в полуфинале обыграла соотечественницу Екатерину Макарову
Американская теннисистка, пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, рассказала о своей болезни
Российская теннисистка рассказала, по какой причине проживает именно в США, а не в родной стране