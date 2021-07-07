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Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

В России появился новый вид мошенничества. Подробности – в материале "Дни.ру".
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Злоумышленники используют почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем с вредоносным содержимым. Про новый вид мошенничества сообщила журналистам администрация сети Russian State Network.

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Специалисты рекомендуют пользователям не открывать электронные письма, отправленные с незнакомого адреса, и не переходить по ссылкам из них. Также следует проигнорировать файлы вложений.

Как уточняет Life.ru, мошенники атакуют конкретные организации и могут даже использовать реальные имена и телефоны работников. Эксперты советуют обращать внимание на странное поведение собеседников.

Директор по консалтингу группы компаний InfoWatch Ирина Зиновкина отметила, что злоумышленники часто прикрываются госорганами. Недавно пользователи массово пожаловались на подозрительные письма якобы от налоговой.

Ранее Центральный банк России рассказал про новый вид мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и по телефону пугают граждан уголовными делами.

Специалисты призывают не вестись на новый вид мошенничества и ни в коем случае не передавать персональные данные. Необходимо позвонить в дежурную часть и уточнить, действительно ли у них работает такой сотрудник.

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Фото: via www.imago-images.de/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 10:52 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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