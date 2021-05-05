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Китайская тяжелая ракета готовится упасть на Землю

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Еще 29 апреля состоялся запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5В". С тех пор где-то на орбите Земли находится неуправляемая 30-метровая ступень этого аппарата. Она развила скорость в семь километров в секунду и постоянно снижается. Рассчитать, где именно приземлится такая махина, ученые пока не могут. Под угрозой внезапной космической атаки находятся Нью-Йорк, Мадрид и Пекин. Падение ожидается в период с 8 по 10 мая.

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Автор: 5 мая 2021, 17:01 Источник: телеграм-канал LifeShot • Требует проверки

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