Китайская тяжелая ракета готовится упасть на Землю

Еще 29 апреля состоялся запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5В". С тех пор где-то на орбите Земли находится неуправляемая 30-метровая ступень этого аппарата. Она развила скорость в семь километров в секунду и постоянно снижается. Рассчитать, где именно приземлится такая махина, ученые пока не могут. Под угрозой внезапной космической атаки находятся Нью-Йорк, Мадрид и Пекин. Падение ожидается в период с 8 по 10 мая.
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Ваше заветное желание.
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
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этот мир защищён, получше чем ячейка с сейфом