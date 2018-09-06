Названа дата глобального отключения интернета

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами проводит большую реформу. Организация собирается изменить криптографические ключи, из-за чего в интернете произойдет массовый сбой, сообщает сетевое издание m24.ru.

Пользователи могут столкнуться с проблемами при загрузке страниц. Ожидается, что глобальное отключение интернета произойдет 11 октября, передает телеканал "360".