Калькулятор назвали отличным инструментом для хранения порно
Наиболее часто порнографические материалы дети прячут под видом мобильного калькулятора. Это приложение отображается в телефоне в качестве вычислительной программы.
При открытии софт демонстрирует привычный вид, сообщает издание Express. Однако после введения верного четырехзначного пароля программа отображает скрытые файлы, среди которых несовершеннолетние хранят порно.
Эксперты называют это секретным фотоальбомом, который подростки прячут от взрослых. "Мы советуем родителям быть бдительными и отговаривать детей от использования такого приложения", – заявили они.
Также был составлен список из десяти сервисов, которые подвергают детей риску. Например, Omegle, позволяющий общаться с незнакомцами, и программа для флирта Yellow, которая тоже используется для обмена снимками.
Правоохранители обратили внимание на приложения, позволяющие анонимно оценивать других пользователей или общаться с ними. По мнению специалистов, в Instagram и Ask.fm подростки не только обмениваются контентом, но и заводят знакомства. Это развязывает пользователям руки для травли или растления.
Ранее был опубликован доклад, посвященный проблемам сексуального насилия в Сети. Исследователи пришли к заключению, что дети легко идут на контакт с незнакомцами в интернете и часто доверяются им.
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