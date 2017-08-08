В России создают телефон для Елизаветы II

В России приступили к созданию телефона для королевы Великобритании Елизаветы II "Черный Русский". Цена уникального аппарата, одетого в украшенный 215 бриллиантами титановый корпус, составит 20000 фунтов стерлингов или около 1,6 миллиона рублей.

Российский люксовый бренд Caviar готов вступить в борьбу за звание поставщика двора Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II. После того, как с рынка ушел бренд Vertu, россияне заявляют о себе как о королях роскошных телефонов и не намерены ни с кем делить этот титул, сообщает пресс-служба Caviar.

Чтобы подтвердить свои амбиции, Caviar презентовал дизайн нового телефона "Black Russian Royal Diamonds", который был разработан специально для британской королевы. Черная зернистая фактура титанового корпуса "black titanium caviar" символизирует знаменитый русский деликатес – черную икру. Корпус украшен золотыми элементами: объемным портретом Королевы, заимствованным с монет, королевским узором, обрамляющим экран и надписью "God Save The Queen" (Боже, храни королеву), взятой из гимна Великобритании.

Экран телефона и профиль королевы украшены бриллиантами, их всего 215. Примерная стоимость королевского телефона – 20000 фунтов стерлингов.

Другие телефоны серии "Черный русский" украшены гербом России или объемным портретом президента России Владимира Путина. Эти элементы покрыты 24-каратным золотом. Такие телефоны представлены в ценовом диапазоне от 109 000 до 159 000 рублей.