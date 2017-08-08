В Москве умерла известная актриса Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

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Правду о викингах рассказала ДНК трески

Кадр из фильма "Vicky the Viking"
Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) выяснили, когда в Скандинавии появились первые викинги. Это удалось сделать благодаря анализу ДНК средневековой трески, извлеченной из костей рыбы.
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Они поселились там как минимум десять тысяч лет назад. Также выяснилось, что изначально скандинавы были торговцами и лишь потом – завоевателями и пиратами.

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Правда и вымысел в фильме "Викинг"

Ученые пришли к такому выводу, изучив ДНК трески, чьи останки были найдены в крупнейшем центре торговли на севере Европы – Хедебю, сообщает журнал PNAS. Он расположен на юге средневекового Королевства данов, государства викингов в современной Дании и северной Германии.

"Торговля рыбой была одной из тех вещей, которая начала связывать между собой разные части Европы в средние века", – говорит ученый Джеймс Барретт. Исследователям повезло, поскольку ДНК в останках рыбы неплохо сохранилась благодаря холодному климату.

Специалисты выяснили, что почти вся рыба, попавшая в Хедебю и другие торговые центры в будущих Германии и Дании, была выловлена почти за тысячу километров от этих древних городов. Она была "родом" из окрестностей современных норвежских Лофотенских островов и в антарктических водах Атлантики.

Таким образом стало понятно, что первые викинги сушили треску на продажу и проплывали огромные расстояния для того, чтобы продать или обменять ее на другие товары на юге. Это говорит о том, что первые торговые сети появились в Европе гораздо раньше, чем думали ученые. Викинги могли начать готовить и продавать сушеную рыбу уже в пятом веке нашей эры.

Автор: Людмила Фоканова8 августа 2017, 12:43

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