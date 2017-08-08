Правду о викингах рассказала ДНК трески

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) выяснили, когда в Скандинавии появились первые викинги. Это удалось сделать благодаря анализу ДНК средневековой трески, извлеченной из костей рыбы.

Они поселились там как минимум десять тысяч лет назад. Также выяснилось, что изначально скандинавы были торговцами и лишь потом – завоевателями и пиратами.

Ученые пришли к такому выводу, изучив ДНК трески, чьи останки были найдены в крупнейшем центре торговли на севере Европы – Хедебю, сообщает журнал PNAS. Он расположен на юге средневекового Королевства данов, государства викингов в современной Дании и северной Германии.

"Торговля рыбой была одной из тех вещей, которая начала связывать между собой разные части Европы в средние века", – говорит ученый Джеймс Барретт. Исследователям повезло, поскольку ДНК в останках рыбы неплохо сохранилась благодаря холодному климату.

Специалисты выяснили, что почти вся рыба, попавшая в Хедебю и другие торговые центры в будущих Германии и Дании, была выловлена почти за тысячу километров от этих древних городов. Она была "родом" из окрестностей современных норвежских Лофотенских островов и в антарктических водах Атлантики.

Таким образом стало понятно, что первые викинги сушили треску на продажу и проплывали огромные расстояния для того, чтобы продать или обменять ее на другие товары на юге. Это говорит о том, что первые торговые сети появились в Европе гораздо раньше, чем думали ученые. Викинги могли начать готовить и продавать сушеную рыбу уже в пятом веке нашей эры.