Ученые открыли секрет хорошего настроения

Исследовательская лаборатория по информационным коммуникациям в области анализа мозга ATR в Киото (Япония) разработала метод, способный изменить когнитивные функции и деятельность мозга. Он носит название "нейрофидбэк".

Этот метод можно назвать прорывом в области нейронауки. Он представляет новый способ лечения психических расстройств и когнитивных нарушений.

Японские ученые обнаружили, что функциональная связь в мозге может быть изменена в обоих направлениях с использованием тренировки нейрофидбэк, сообщает журнал Cerebral Cortex. Вопреки расхожему мнению, разделение или уменьшение функциональной связи между областями мозга в равной степени важнее просто укрепления нейронных сетей.

Нейронные сети можно ассоциировать с дорогой через лес, и дело в том, что на этот путь можно влиять. Исследователи выяснили, что нейропластичность может изменить человеческое мышление. Она и взята взята за основу при разработке метода тренировки мозга нейрофидбэк.

Например, принудительное укрепление нейронных сетей, связанных с состоянием оптимизма, хорошего настроения, меняет мозг, заставляя его влиять на эмоции, делая их положительными. Таким образом, ученые пришли к выводу, что секрет сохранения позитивного настроя заключается в умении направлять и просеивать мысли.

Как писали Dni.Ru, ранее американские исследователи заявили, что смертельно больные люди редко предаются унынию. К такому выводу психологи пришли, изучив блогосферу. Оказалось, что перед смертью люди испытывают умиротворенность и любовь.