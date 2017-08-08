В Москве появится робот-гигант Юрий Долгорукий

В Москве в Братеевском парке появится гигантский робот. Исполин весом в одну тонну будет носить имя Юрий Долгорукий, передает сайт "Аргументы и факты".

Робот станет одним из главных героев фестиваля фейерверков, который пройдет 19-20 августа. Гигант будет рассказывать о расписании мероприятия и поможет гостям найти нужную им площадку.